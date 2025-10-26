Elezioni Puglia, escluse due liste del centrodestra per le Regionali

Elezioni Regionali: Forza Italia e “La Puglia con noi” escluse dalla competizione elettorale nella circoscrizione di Foggia

Guai per il centrodestra in Puglia. La Commissione elettorale circoscrizionale ha escluso due liste della coalizione di Meloni dalla corsa alle Regionali. Si tratta di Forza Italia e di “La Puglia con noi”, entrambe nella circoscrizione di Foggia. Per Forza Italia il problema sarebbe legato a un’irregolarità formale: l’autenticazione della lista è stata effettuata da un parlamentare anziché da un notaio, come previsto dalla normativa. Il partito ha già presentato delle controdeduzioni.

Nel frattempo, sono in corso verifiche anche su una terza lista, “Italia Liberale”, sempre a sostegno del candidato presidente Lobuono.

