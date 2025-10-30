Elezioni Olanda, testa a testa tra i liberali di Jetten e la destra di Wilders

Nelle elezioni in Olanda, è testa a testa fra i liberali progressisti di D66, guidati da Rob Jetten, e il partito di destra Pvv di Gert Wilders. Con il 98% di schede scrutinate, le due forze politiche sono entrambe accreditate a conquistare 26 seggi in Parlamento. Da rimarcare che il D66 ha quasi triplicato i suoi seggi, mentre il Pvv ha perso consensi. I leader dei principali partiti hanno già escluso di voler governare con Wilders, quindi, molto probabilmente sarà escluso da un eventuale accordo tra i vari movimenti.

Gli altri partiti

Per quanto riguarda gli altri partiti, i liberali conservatori di destra avranno 22 seggi (guidati da Dilan Yesilgoz, l’erede di Mark Rutte). Poi l’alleanza laburisti-verdi capitanata da Frans Timmermans., che si attesta a 20 seggi.

Affluenza

L’affluenza alle elezioni è stata del 76,3%, in leggero calo rispetto a due anni fa. Secondo i dati diffusi dall’istituto Ipsos I&O, il 76,3% degli elettori si è recato alle urne, contro il 77,7% rilevato nel novembre 2023