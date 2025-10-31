Elezioni Olanda, i liberali progressisti di Jetten hanno vinto le elezioni

Iliberali progressisti del D66, guidati da Rob Jetten, hanno vinto le elezioni in Olanda battendo la destra di Wilders

Jetten
Foto di Robin Utrecht / Ansa

I liberali progressisti di Rob Jetten, hanno vinto le elezioni in Olanda. Al termine dello scrutinio, il partito è risultato il più votato, battendo la destra del Pvv di Geert Wilders. Lo annuncia il servizio elettorale dell’agenzia di stampa olandese Anp. Sebbene non siano ancora stati conteggiati tutti i voti, l’agenzia evidenzia che Jetten non può più essere superato dal PVV. Restano ancora da scrutinare i voti per corrispondenza.

Il D66 è attualmente in vantaggio di oltre 15.200 voti. Secondo il servizio elettorale, al termine dello scrutinio Jetten potrebbe addirittura ottenere un seggio in più rispetto a Wilders.

