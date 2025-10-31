Elezioni Olanda, i liberali progressisti di Jetten hanno vinto le elezioni

I liberali progressisti di Rob Jetten, hanno vinto le elezioni in Olanda. Al termine dello scrutinio, il partito è risultato il più votato, battendo la destra del Pvv di Geert Wilders. Lo annuncia il servizio elettorale dell’agenzia di stampa olandese Anp. Sebbene non siano ancora stati conteggiati tutti i voti, l’agenzia evidenzia che Jetten non può più essere superato dal PVV. Restano ancora da scrutinare i voti per corrispondenza.

Il D66 è attualmente in vantaggio di oltre 15.200 voti. Secondo il servizio elettorale, al termine dello scrutinio Jetten potrebbe addirittura ottenere un seggio in più rispetto a Wilders.