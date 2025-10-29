Elezioni Olanda, i liberali di Jetten davanti a Wilders

E’ tempo di elezioni in Olanda. I Liberali progressisti di Rob Jetten sono in vantaggio alle legislative anticipate nei Paesi Bassi. Secondo il primo exit poll, diffuso dai media nazionali, il D66 è primo con 27 seggi, superando a sorpresa l’ultradestra di Geert Wilders, che avrebbe 25 seggi. Seguono i liberali di destra del Vvd guidati da Dilan Yesilgoz con 23 seggi. Soltanto quarto il ticket Laburisti-Verdi di Frans Timmermans con 20 seggi.

È ancora presto per fare dei calcoli sulla formazione del governo. I diversi gruppi avevano però annunciato l’intenzione di non coinvolgere Wilders nella coalizione che sosterrà il prossimo esecutivo.