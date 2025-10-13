Elezioni Comunali: Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta, il candidato delle forze autonomiste e del Pd vince per soli 15 voti

Per soli 15 voti Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere, è il nuovo sindaco di Aosta. Vicesindaco è l’avvocato Valeria Fadda. Erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico. Al ballottaggio hanno ottenuto il 50,06% dei voti mentre i loro sfidanti, l’imprenditore Giovanni Girardini come sindaco e Sonia Furci come vicesindaco, espressione del centrodestra, hanno avuto il 49,94%.

Aosta, al ballottaggio ha votato il 45,7%

E’ stata del 45,7% (pari a 13.071 elettori) l’affluenza alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali di Aosta. Al ballottaggio del 2020 aveva votato il 45,93%.