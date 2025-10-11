Elezioni comunali: ballottaggio ad Aosta, è sfida tra Girardini e Rocco

Per il ballottaggio per le elezioni comunali di Aosta, urne aperte solo domenica domani, 12 ottobre, dalle 7 alle 23. Sono chiamati al voto 28.590 cittadini, lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Vallée d’Aoste puntano su Giovanni Girardini, imprenditore nel settore immobiliare, esponente della lista civica La Renaissance. Partendo però da un leggero svantaggio di 470 voti rispetto agli avversari di centrosinistra. Al primo turno, Raffaele Rocco, ingegnere e dirigente regionale dei lavori pubblici, sostenuto dagli autonomisti (Union Valdotaine, Stella Alpina, Rassemblement Valdotain e Pour l’autonomie), dalla lista civica Rev e dal Pd, ha ottenuto il 45,29%, contro il 42,69% di Girardini.

Se Rocco ha incassato negli ultimi giorni un rassicurante appoggio delle liste di sinistra Avs e Valle d’Aosta aperta, che, sulla carta, lo metterebbero al sicuro, il centrodestra tenta ancora di recuperare i tanti delusi che hanno disertato il voto, circa il 43% degli aventi diritto.