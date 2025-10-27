Elezioni Comunali, a Carfizzi rieletto sindaco Mario Antonio Amato

Mario Antonio Amato è stato rieletto sindaco di Carfizzi al termine della ripetizione delle elezioni nella sezione numero 2 disposta dal Tar della Calabria e confermata dal Consiglio di Stato. Il candidato della lista “Insieme per Carfizzi” ha ottenuto 156 voti, superando la sfidante Giovanna Macrì, della lista “Carfizzi – Progetto Comune”, che si é fermata a 122 preferenze.

La ripetizione del voto era stata disposta dopo il riconteggio delle schede relativo alle elezioni comunali svoltesi il 9 giugno del 2024, da cui era emersa la mancanza di due schede nella sezione 2.