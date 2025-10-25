Elezioni Comunali: a Caivano 3 candidati sindaco e 11 liste presentate, Fratelli d’Italia non si presenta

Ufficialmente iniziata la campagna elettorale a Caivano, cittadina in provincia di Napoli, per le elezioni comunali del 23 e 24 novembre 2025 con la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale. Tre i candidati alla carica di sindaco: Antonio Angelino con cinque liste civiche a suo supporto, Giovanni Vitale candidato della sinistra con tre liste e Rosaria Peluso per il centrodestra con tre liste.

FdI non presenta la lista

Fratelli d’Italia non presenta la lista per le elezioni di Caivano. Lo rende noto la coordinatrice cittadina del partito di Giorgia Meloni, Giovanna Palmiero, parlando di una “scelta sofferta ma necessaria”. “Con senso di responsabilità e nel pieno rispetto della coerenza che da sempre contraddistingue la nostra azione politica – afferma Palmiero – e d’intesa con i militanti e i sostenitori, non presenteremo alcuna lista alle prossime elezioni amministrative”. “La scelta è maturata dopo un’attenta valutazione del quadro politico locale e delle condizioni ambientali che caratterizzano questa tornata elettorale”, conclude.