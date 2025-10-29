Eletto il nuovo Organismo Congressuale Forense: “sì alla separazione delle carriere”

I 55 componenti dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) hanno effettuato l’elezione dei nuovi membri dell’Ufficio di Coordinamento. Fedele Moretti (Foro di Taranto) è il nuovo Coordinatore; Elisabetta Brusa (Foro di Varese) il nuovo Segretario; Antonino Distefano (Foro di Catania) il nuovo Tesoriere. L’ufficio di coordinamento sarà composto poi dagli avvocati Giovanni Barile (Foro di Torre Annunziata), Carlo Morace (Foro di Reggio Calabria), Paolo Rossi (Foro di Bologna) e Mariangela Spinella (Foro di Matera).

L’OCF è l’organismo di vertice di rappresentanza politica dell’Avvocatura italiana, ed esercita la rappresentanza politica del Congresso Nazionale Forense, di cui ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte a tutela degli interessi dell’Avvocatura e della società italiana.

“L’assemblea di OCF si insedia e lancia la campagna referendaria. L’Avvocatura è unita: sì alla separazione delle carriere dei magistrati – è quanto dichiarato dal Coordinatore Moretti e dal Segretario Brusa – Abbiamo costruito una squadra che riflette la pluralità dell’Avvocatura italiana, le sue radici territoriali e la sua capacità di rinnovarsi. E’ una squadra che unisce esperienza e nuove energie, continuità e innovazione, con l’obiettivo di dare voce a un’Avvocatura sempre più protagonista nelle sfide che la giustizia e la società ci pongono”. Parole importanti dall’OCF, soprattutto in ottica referendum: l’avvocatura si schiera per il sì alla separazione delle carriere e al fianco del governo Meloni.

“Al recente Congresso dell’Avvocatura di Torino sono emersi temi fondamentali per il futuro della professione: l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nell’esercizio della professione forense, la centralità dell’Avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali, e l’apertura a nuovi ambiti di consulenza legale, con particolare attenzione all’equo compenso, alla tutela dei diritti dei cittadini e alla prevenzione del contenzioso. Sentiamo forte la responsabilità di tradurre in azione queste istanze, rappresentando un fronte unitario e autorevole dell’Avvocatura italiana, anche in vista del completamento dell’iter della legge professionale“, concludono Brusa e Moretti.