È partita la nuova stagione sportiva calcistica ASC Calabria

Si è concluso, domenica 5 ottobre, il Torneo Aspromonte organizzato da ASC Calabria in collaborazione con Italica Sport, che ha visto confrontarsi le eccellenti compagini calabresi giovanili nella splendida cornice del Parco dell’Aspromonte, grazie al Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed al Sindaco Francesco Malara. Accademia Granata Bianchi, Reggina Bianchi, Real Villa, Polisportiva Giare Melito, ASD Polisportiva Leukos, Ludos Black, Melicucco Calcio, Mirabella, Reggina Amaranto, Calcistica Spinella, Pro Bagnara, Campese, Ludos V.M. Orange sono state le squadre antagoniste nelle diverse categorie A 9 Pulcini Esordienti e A6 Pulcini.

I giovani talenti delle diverse associazioni sportive calcistiche calabresi si sono fronteggiati per accedere alla finale svoltasi domenica 5 ottobre. Sono saliti sul podio nella categoria Esordienti A 9 la Campese (Terzo classificato), la Reggina (Secondo classificato) e la Ludos (Primo classificato), mentre nella categoria Pulcini A 6 abbiamo assistito alla premiazione della Ludos (Terza classificata), della Reggina (Seconda classificata) e del Real Villa (Prima classificata). Ovviamente un plauso va a tutte le società partecipanti ed ai loro giovani atleti per la determinazione, per la preparazione tecnica delle giovani promesse e, soprattutto, per il fair play tenuto in occasione del Torneo che fa da apri pista alla nuova stagione sportiva calcistica ASC Calabria e Reggio Calabria.

Le parole di Antonio Eraclini

“È iniziata la nuova stagione sportiva ASC” afferma orgogliosamente il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Non poteva farlo se non con lo sport che ogni anno ci stupisce per i numeri di associazioni sportive partecipanti nelle diverse categorie e per il folto numero di tifosi al seguito, che sostengono i propri beniamini nel rispetto del fair play e dei principi dello sport, in linea con i valori ASC. Sono certo che anche quest’anno avremo un campionato indimenticabile grazie al nostro insostituibile Settore Tecnico di Calcio ASC Calabria e Reggio Calabria. Anzi, ne approfitto per ricordare che sono già aperte le iscrizioni per l’imminente campionato ASC Piccole Pesti, pronto per la sua XIV Edizione. Ma al di là del settore agonistico, mi preme ricordare l’imminente ed imperdibile appuntamento del prossimo 19 ottobre, quando si svolgerà il Torneo di solidarietà in favore del Centro Reggio Junior e della famiglia Quartullo per sostenerli moralmente a seguito del gesto imperdonabile subito nei mesi scorsi”.

Ed infatti, ASC Calabria, in collaborazione con la US Acli, ha organizzato il Torneo ASC Goleador presso il centro sportivo del Centro Reggio Junior. Un torneo di calcio femminile under 2013 (8 vs 8) e calcio maschile primi calci 2017 (6 vs 6), del quale tutto l’incasso sarà devoluto alla società reggina ed alla famiglia Quartullo per ripristinare la storica sede e poter proseguire il suo operato in favore dei piccoli atleti, delle famiglie, dello sport e di tutta la città di Reggio Calabria.

“Invito nuovamente tutta la Comunità a partecipare” prosegue il Presidente ASC Calabria. “Bisogna scendere fisicamente in campo e fare rete. Bisogna essere uniti per dare un segnale forte contro i vili che pensano di poter vincere accanendosi contro i più deboli. ASC Calabria sarà sempre al fianco dello sport e di coloro che portano in alto i valori dello sport come la famiglia Quartullo”. Per informazioni potete contattare la Segreteria Operativa ASC Reggio Calabria scrivendo a info@ascreggiocalabria.it oppure visitando la pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.