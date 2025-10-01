E’ morto improvvisamente Giuseppe Adolfo De Cecco, a capo dello storico pastificio italiano

Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana e dello sport di Pescara. E’ morto all’improvviso, infatti, Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent’anni figura centrale nella storia e nella crescita di una delle aziende di pastificio più conosciute in Italia. “Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio – si legge in una nota – il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”.

‘Don Beppe’, come era conosciuto a Pescara l’imprenditore, è stato anche presidente del Pescara Calcio. Con lui alla guida la formazione conquistò la promozione in Serie A nel campionato 2011-2012. “Figura di grande importanza nella storia del Delfino – scrive la società – grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore”.