E’ calabrese il bimbo di 11 anni caduto da una finestra a Roma

È un bambino di 11 anni originario di Acri, in provincia di Cosenza, il protagonista del drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Roma, in via De Ritis, zona Tiburtina. Intorno alle 11.30 il piccolo è caduto dalla finestra della sua abitazione, facendo un volo di diversi metri. Soccorso immediatamente dal personale del 118, il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione, il minore si trovava in casa con la madre e si sarebbe sporto dalla finestra per salutare la sorella che stava uscendo di casa, perdendo improvvisamente l’equilibrio e precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Acri. Il sindaco, Pino Capalbo, ha espresso sui social la vicinanza della città al piccolo e alla sua famiglia: “sono profondamente rattristato dalla notizia dell’incidente avuto a Roma da un nostro giovanissimo concittadino. Le preghiere di tutta la città di Acri giungano al suo letto d’ospedale e lo aiutino a riprendersi presto. Forza Rocco, tieni duro.”.