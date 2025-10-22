Due calabresi portano la battaglia contro il bullismo al Palazzo del Parlamento Europeo

di Francesco Marrapodi – Roma ha fatto da cornice a un evento di straordinaria intensità civile e artistica: “Voci d’Europa – L’Arte contro il Bullismo”, la manifestazione che ieri ha illuminato la sede del Parlamento Europeo in Italia, promossa in sinergia con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Un messaggio corale di coraggio e di speranza, nato dall’impegno e dalla visione di due donne calabresi: Angiolina Marchese, Presidente dell’Associazione Culturale Art Global, e la art curator Rosanna Vetturini, che hanno saputo trasformare l’arte in una forza viva, una bandiera di consapevolezza, solidarietà e resistenza contro ogni forma di bullismo e discriminazione.

Evento

A inaugurare la giornata, i saluti istituzionali di Fabrizio Santori, Consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina, che ha richiamato con forza la necessità di unire arte, scuola e istituzioni in una comune alleanza per il rispetto e la legalità. A condurre l’incontro, con eleganza e sensibilità, la giornalista Barbara Castellani. Sul palco si sono alternate voci autorevoli: l’On. Susanna Ceccardi, la criminologa Stefania Cacciani, la Prof.ssa Maria Rita Parsi, psicopedagogista e membro del Comitato ONU per i Diritti dei Minori, la Prof.ssa Rosaria Zizzo, esperta di bullismo e cyberbullismo, la Dott.ssa Maria Antonia Spartà, già Vice Questore della Polizia di Stato, Massimiliano Ferragina, docente, vice preside e artista, e Raffaele Capperi, influencer e attivista simbolo della lotta alla sindrome di Treacher Collins e al pregiudizio.

Tra gli ospiti anche l’attore Luigi Zeno, l’avvocato e cantante Valentina Ambrosio, la fashion stylist Rosi Central Roma e la soprano-attrice Sara Pastore, testimoni dell’unione fra arte e impegno civile. A incarnare lo spirito più alto dell’evento, la madrina Nadia Rinaldi, che con un discorso toccante ha ricordato che “educare al rispetto significa educare alla vita”, donando al pubblico un momento di intensa emozione e riflessione collettiva. La manifestazione è stata impreziosita da una mostra collettiva di artisti italiani e internazionali, in cui le opere hanno parlato la lingua universale della solidarietà, della dignità umana e dell’inclusione.

Momento di commozione

Un momento di profonda commozione ha attraversato la sala quando è stata consegnata l’opera “Wings of Love” dell’artista Fabiana Sepe alla famiglia di Paolo Mendico: un tributo di amore, luce e consapevolezza, a ricordare che l’arte può ancora generare pace dove la violenza tenta di spegnere la speranza.

Tra gli artisti partecipanti: Adelaide Freitas, Alba Buonafede, Anna Giancarlo, Anna Onelli, Antonella Ariosto, Antonella Eugeni, Antonia Galasso, Antonio Russo (S.S.S. I.G. Baldassarre), Barry McNabb, Concetta Russo, Corradino Corrado, Daniela Maria Serranó (in arte Amadè), Eleonora Cutini, Eleonora Sala, Enio Di Stefano, Fabiana Sepe, Fernando D’Ospina, Fiorenza D’Orazi, Il Duo Farg (Francesca Ghidini & Alessandro Rinaldoni), Giuseppe Mariani, Giuditta Petrini, Irena Pavlyshyn, Jenny Roccioletti, Jomary Tanné, Liana Girlanda, Marta Fiorucci “Gipsy”, Mina Di Salvo, Natascia Marchiori, Paola Maver, Pasquale Terracciano, Rosella Gagliardi, Silvana Mazzaro, Sofia Falcone, Sonia Manente, Tiziana Guerra.

Riconoscimento speciale

Un riconoscimento speciale è stato assegnato alla classe 5F Arti Figurative Plastico Pittorico, per il valore artistico e per la forza con cui ha saputo trasformare la creatività in uno strumento educativo e di contrasto alla violenza. Un riconoscimento è andato anche al giornalista calabrese Francesco Marrapodi, per il suo costante impegno nella sensibilizzazione contro il bullismo attraverso la parola e l’informazione.

L’evento, patrocinato moralmente dal Parlamento Europeo e sostenuto da Caffè Motta, Fondazione Movimento Bambino Onlus, Sicorpiana Vigilanza, Anna Fusco Coach, ALTO – Associazione Lotta al Tumore Ovarico e numerosi altri partner, ha suggellato la vittoria della cultura sulla paura, dell’arte sull’indifferenza. “Voci d’Europa – L’Arte contro il Bullismo” ha acceso una luce nel cuore di Roma: una luce che parla di pace, empatia e rinascita, e che ricorda a tutti che solo attraverso la bellezza e la coscienza l’umanità può vincere la sua battaglia più grande: quella contro la violenza dell’anima.