Due artisti di Reggio Calabria alla finale Festival Internazionale del Cinema di Salerno

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprime le più vive congratulazioni e un caloroso plauso ai “biovoid”, progetto musicale composto da Domenico Giordano e Massimiliano Guida, per l’importante traguardo raggiunto: l’accesso alla finale della 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, con il videoclip del brano “Invincible”, prodotto in collaborazione con l’ingegnere del suono Fortunato Serranò.

“Il raggiungimento della finale in un contesto cinematografico così prestigioso come il Festival di Salerno, considerato il secondo per anzianità in Italia dopo Venezia, è un risultato straordinario che premia l’eccellenza artistica e visiva dei nostri concittadini Domenico Giordano e Massimiliano Guida” ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà. “Siamo particolarmente orgogliosi che il lavoro premiato sia stato interamente realizzato a Reggio Calabria. Questo successo non è solo un riconoscimento al talento dei ‘biovoid’, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro territorio e le sue migliori espressioni artistiche in un contesto internazionale. La storia di Domenico Giordano e Massimiliano Guida dimostra come la nostra città sia una fucina di creatività e professionalità capaci di competere ai massimi livelli”.

“Il videoclip del brano ‘Invincible’ diventa, in questo modo, un veicolo potente per portare l’immagine, la cultura e la bellezza della Città Metropolitana oltre i confini regionali e nazionali. A nome dell’intera Città Metropolitana, intendo rivolgere ai ‘biovoid’ il nostro in bocca al lupo per la finale, con la certezza che il loro percorso artistico continuerà a regalare grandi soddisfazioni a tutta la comunità reggina che fa il tifo per loro”.