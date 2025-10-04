Drammatico incidente stradale in provincia di Matera, 4 morti e 6 feriti

Terrificante incidente stradale in provincia di Matera, precisamente a Scanzano Jonico, sulla Fondovalle dell’Agri, dove quattro persone di nazionalità pakistana sono morti . Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone, rimaste ferite, quindi in dieci, in un’auto da sette persone, che si è scontrata con un camion, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 che hanno trasportato in feriti in ospedale.