Reggio Calabria, terribile incidente sulla Jonio-Tirreno: due morti, elisoccorso sul posto | LIVE

Una tragedia ha colpito poco fa la provincia di Reggio Calabria a seguito di un tremendo incidente stradale mortale ha coinvolto un pullman e un’auto a Gioiosa Ionica. Il sinistro, avvenuto in un frontale tra i due veicoli, ha richiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso, ma, nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo non ci sono stati sopravvissuti.

Al momento non sono ancora chiari i dettagli dell’incidente ma dalle prime frammentarie ricostruzioni sembrerebbe che l’auto sia andata a finire sotto il pullman. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento sembrerebbe che ci siano stati 2 morti e un ferito grave trasportato in ospedale.

Le autorità competenti stanno lavorando sul posto, mentre la viabilità nell’area potrebbe subire rallentamenti a causa delle operazioni in corso. Si attendono aggiornamenti.