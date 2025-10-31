Drammatico incidente a Catania: morto 18enne, ci sono dei feriti gravi | DETTAGLI

Un diciottenne, Ettore Carnazzo, è deceduto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Scordia, nel Catanese. Un suo coetaneo e una 15enne sono rimasti feriti in maniera grave, ma non sono ritenuti in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri del posto, i tre erano su un’Alfa Romeo Mito, guidata dalla vittima, che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro su una strada provinciale etnea. Sul posto sono intervenute ambulanza del 118 e militari dell’Arma della compagnia di Palagonia.