Dramma a Palermo: 25enne investita da un bus, la giovane è morta in ospedale

Una giovane di 25 anni è stata investita da un pullman mentre era a piedi in via Buonriposo a Palermo. L’impatto è stato fortissimo. Un’ambulanza del 118, immediatamente allertata, ha trasportato la donna all’ospedale Buccheri La Ferla dove poi è morta a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto polizia municipale che sta eseguendo rilievi e indagini. Il mezzo è stato sequestrato.

La donna si chiamava Grace Opoku. Ai soccorritori del 118 era stato detto che la giovane donna fosse incinta. I medici dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che invece non loro era.