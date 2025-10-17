Dramma a Catania: trovato il corpo di un 86enne. Non si avevano sue notizie da tre anni | DETTAGLI

E’ stato trovato morto nella sua abitazione un uomo di 86 anni a Pedara, in provincia di Catania. Dell’uomo non si avevano notizie da circa tre anni. Il corpo era in evidente stato di mummificazione. A lanciare l’allarme è stato il capo condominio, che dopo ripetuti tentativi (falliti) di contatto con l’anziano, ha informato il fratello della vittima, che non aveva notizie sul suo conto a causa di rapporti familiari interrotti da tempo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pedara e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale. Dai primi accertamenti non emergono segni di violenza o colluttazione. Le indagini chiariranno col tempo le cause del decesso.