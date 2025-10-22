DR1 Basket, Cosenza affronta Catanzaro. Durantini: “pubblico sarà 6° uomo”

Freschi del largo successo allo Scatolone di Reggio Calabria (103-66) di sabato scorso, i Lupi della Pirossigeno Cosenza Basket si preparano a scendere nuovamente in campo, sabato 25 ottobre alle 17 al PalaPirossigeno, contro la CCB Academy Catanzaro. Una partita che si annuncia emozionante, non solo per la classifica, ma per la risposta che la squadra vuole dare dopo le critiche costruttive di coach Manu Gallo e del direttore sportivo Fabio Lorenzi, rimasti parzialmente insoddisfatti nonostante la vittoria.

“Il risultato di Reggio è importante, ma non possiamo accontentarci – ha commentato coach Gallo –. Nell’ultimo quarto abbiamo perso intensità, e questo non è accettabile. Sabato voglio vedere 40 minuti di concentrazione e grinta, non solo 30“. Stesso tono da Fabio Lorenzi: “i ragazzi hanno grandi qualità, ma devono imparare a non abbassare la guardia mai, nemmeno quando il punteggio è largo“.

Sul fronte infortuni, Vasilije Milosavljević prosegue il lavoro differenziato sotto la guida del preparatore atletico Fabio Manna.

Ad aggiornarci sulle sue condizioni è il team manager Davide Durantini: “vaso sta recuperando al meglio, ma la sua presenza per sabato è ancora in dubbio. Valuteremo giorno per giorno insieme allo staff medico. L’obiettivo è averlo in campo appena possibile, ma senza correre rischi“.

Proprio Durantini, poi, lancia un appello ai tifosi rossoblù: “abbiamo visto al debutto cosa significa avere il PalaPirossigeno pieno e caldo. Ora servono di nuovo quelle voci, quella passione. I tifosi sono la nostra energia in più, il nostro sesto uomo in campo. Sabato torniamo nella nostra magnifica arena: facciamo sentire agli avversari di essere a casa nostra“.

E proprio la CCB Academy, reduce dal primo successo stagionale contro Belvedere, rappresenta un avversario da non sottovalutare. Per i Lupi, l’occasione per confermarsi al vertice e dare un’altra soddisfazione al popolo rossoblù. Ricordiamo che per assistere alle partite della Pirossigeno Cosenza Basket l’ingresso è gratuito.