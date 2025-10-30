Domotek Volley, Spinello: “gruppo unito, aspettiamo il pubblico del PalaCalafiore”

L’entusiasmo di Thomas Spinello, giovane palleggiatore classe 2004 della Domotek Volley Reggio Calabria, è contagioso. A pochi giorni dall’esordio casalingo in Serie A3, in programma domenica 2 novembre al PalaCalafiore contro la Bcc Tecnobus Castellana Grotte, il ragazzo nativo di Borgo Sesia (VC) racconta la sua nuova avventura reggina. “Come sta andando? Sicuramente molto bene“, esordisce Spinello, parlando del suo ambientamento. “Siamo un bel gruppo e soprattutto i giocatori più esperti mi stanno aiutando a migliorare. Davide Saitta, in particolare modo, sappiamo che è uno dei migliori palleggiatori in circolazione in Italia, mi sta aiutando tanto a migliorare e son contento“. Un mentore d’eccezione: “mi sta aiutando nei fondamentali, sicuramente soprattutto nel palleggio, ma anche caratterialmente per entrare, diciamo, col giusto atteggiamento in campo quando servirà“.

La città di Reggio Calabria non è stata una sorpresa, ma una piacevole conferma. “Eh, sinceramente sì, perché comunque si parla bene di Reggio e della società, dell’allenatore, di Antonio Polimeni e anche dei miei compagni si parla bene in giro, quindi me l’aspettavo“. Un’impressione positiva che trova riscontro nello spogliatoio: “siamo un gruppo che si sta unendo mano a mano, però sin da subito, secondo me, stiamo trovando le giuste affinità. Sono comunque contento di quello che stiamo creando“.

Ora, l’obiettivo è tutto concentrato sul primo impegno tra le mura amiche del PalaCalafiore. “Il prossimo turno, finalmente in casa, è un appuntamento che aspettiamo tutti da tantissimo tempo“, conferma Spinello, con l’auspicio di vedere il palazzetto gremito. “Ci auguriamo che la gente possa riempire queste platee. Mi aspetto il pubblico che ho visto nei play-off l’anno scorso, perché io ero presente, giocavo qui vicino e non potevo perdermela, su uno spettacolo bellissimo. Il pubblico… secondo me è il settimo giocatore reale della nostra realtà”. Il ricordo di quelle serate è ancora vivido: “che ricordi di quella sfida? C’era il ‘pandemonio’. Un’atmosfera incredibile veramente. Spero di poter giocare partite dove ci saranno così tante persone a vederci“.

Il viaggio di Spinello nella pallavolo è partito lontano, in Piemonte. “Ho iniziato a giocare a pallavolo a 7 anni nella mia città, poi mi sono trasferito a Biella per sei anni dove ho completato il settore giovanile ed esordito in Serie B“. La stagione scorsa lo ha visto impegnato in provincia di Messina, nella Serie C della Sicily BVS, “dove abbiamo lottato per la promozione scudetto del campionato“. Ora, il nuovo, emozionante capitolo in maglia Domotek.

Informazioni per il pubblico La società comunica l’apertura ufficiale della prevendita per la gara di domenica 2 novembre, alle ore 18:00 al PalaCalafiore. I biglietti o gli abbonamenti possono essere acquistati presso il BCenters S.r.l.s. (Via Sbarre Centrali, 260/B), al botteghino del PalaCalafiore domenica dalle 15:00, o online.Sempre al BCenters è possibile ritirare gli abbonamenti già sottoscritti. Appuntamento al PalaCalafiore per sostenere la Domotek nel suo esordio casalingo.