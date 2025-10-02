Domotek Volley, Saitta: “gruppo eccezionale e Palacalafiore bellissimo”

Si avvicina l’appuntamento con il nuovo test amichevole della Domotek. Sabato 4 ottobre, con un orario insolito alle 14:30, la squadra amaranto scenderà in campo al Palacalafiore per affrontare il Modica, formazione di pari categoria, in un’altra utile verifica in vista dell’imminente campionato. A tracciare un primo bilancio della preparazione è il palleggiatore Davide Saitta, voce esperta e forte dello spogliatoio. Dopo l’esperienza in Sardegna nel Memorial Cois, il team allenato da mister Polimeni prosegue il suo rodaggio.

Il processo di crescita: “il campo ci ha detto che dobbiamo stare ancora tanto in campo”

“Se non erro siamo all’inizio della quarta settimana di preparazione – ha spiegato Saitta – e quindi era importante per noi confrontarci sul campo con altre formazioni del nostro stesso livello. Il campo ci ha detto che dobbiamo stare tanto in campo ancora; l’amichevole contro una squadra difficile come la Sarroch ci ha mostrato situazioni su cui bisogna lavorare e altre che invece devono essere i nostri punti di forza“.

La forza del gruppo: “ragazzi eccezionali dentro e fuori dal campo”

Un aspetto su cui la Domotek sta puntando molto è la coesione, cementificata anche dalla recente trasferta. “Siamo stati insieme 24 ore su 24 – ha raccontato Saitta – è stata un’occasione per conoscerci e fare ancora di più gruppo. La mia prima impressione è che sia un gruppo di ragazzi eccezionali sia dentro che fuori dal campo. Questo deve essere un nostro punto di forza”.

Il fascino del PalaCalafiore: “un piacere giocare qui”

L’appuntamento di sabato sarà anche l’occasione per rivedere la Domotek nella sua casa. Saitta, che vanta una carriera tra Italia e estero, non ha dubbi sul valore dell’impianto reggino: “bellissimo. Ci ho giocato nel 2019-2020 in Superlega, l’anno in cui ci siamo fermati per il Covid. Ho visto che sono state fatte delle migliorie, è veramente un piacere giocare qua. Se sarà pieno di gente, per noi sarà un piacere ancora maggiore“.

Un altro passo importante, quindi, per una squadra che vuole presentarsi al via del campionato con i giusti meccanismi e la giusta energia. L’invito ai tifosi è quello di non mancare sabato pomeriggio al Palacalafiore per sostenere la Domotek in questo nuovo test.