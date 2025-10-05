Domotek Volley Reggio Calabria cresce e convince: 3-1 alla Modica nel test del Palacalafiore

Fase di preparazione positiva per gli amaranto, che concludono l’amichevole con un 3-1. Saitta dirige una squadra compatta, mentre il pubblico al Palacalafiore ha già visto buoni motivi per tornare.

Un passo in avanti importante, un’anteprima di quello che potrebbe essere il vero volto di questa squadra. La Domotek Volley Reggio Calabria continua a crescere nel suo percorso di preparazione e, nel test match contro la forte e competitiva Modica, ha fatto intravedere una fetta del suo potenziale. Il parziale dei set (25-19, 25-20, 20-25, 25-14) racconta di una squadra solida, in grado di reagire a un momento di difficoltà e di chiudere la pratica con autorità.

Rispetto al Memorial Cois in Sardegna disputato nel week-end scorso, i miglioramenti sono tangibili, a partire dalla battuta, arma che gli amaranto hanno affilato. Ma è sul piano del collettivo che arrivano le sensazioni più positive. Un bel gioco di squadra, orchestrato con la consueta maestria dal regista Davide Saitta, ha fatto la differenza.

Una prova utile contro un avversario di qualità, dove sono spiccate le giocate di Putini nel ruolo di palleggiatore e di Barretta.

Il coach Polimeni può essere fiero del percorso intrapreso dai suoi atleti, che si stanno mostrando pronti ad appassionare la piazza reggina.

Sul piano individuale, le note sono tutte positive: Bene Presta, idem un tonico Mancinelli. Il capitano Laganà è stato subito impattante, mentre i giovani Ciaramita e Thomas Spinello hanno completato un’opera corale.

A convincere, più del singolo, è stata l’impressione di un gruppo unito e dalla voglia di fare bene, qualità che non è sfuggita al pubblico presente al Palacalafiore.

Ora gli amaranto si concentrano sull’obiettivo principale. Il debutto ufficiale in Serie A3 è infatti programmato per domenica 26 ottobre 2025, sul campo della neopromossa Green Volley Galatone. Il battesimo del fuoco in casa, invece, è in calendario per domenica 2 novembre 2025, sempre al Palacalafiore, contro la Bbc Tecbus Castellana Grotte. Se questo è stato solo un assaggio, la stagione promette emozioni.