Domotek Volley, Munafò: “Serie A3? Gruppo unito che vuole vincere grazie al lavoro giornaliero”

Un fiume in piena, entusiasta del presente e con le idee chiare sul futuro. Mirko Munafò, figura importante del volley in amaranto e scoutman della Serie A3, ha tracciato un bilancio e lanciato uno sguardo alle prospettive della Domotek, intervenendo in occasione della tappa del Tour della Schiacciata al PalaCalafiore.

Un fermento giovanile, quello in casa amaranto, che non si limita all’evento odierno. “C’è tantissimo fermento giovanile anche in casa Amaranto, un’annata cruciale”, ha proseguito Munafò, sottolineando il lavoro sul territorio. “Ci sono tantissimi nuovi iscritti che sognano di essere la canotta di Domenico Laganà un domani. Sì, sì. Il capitano è sempre un riferimento per tutti i bambini. Ci arrivano fortunatamente sempre bambini con la sua maglia, quindi per lui e per noi è motivo d’orgoglio”. Il settore giovanile è in piena evoluzione e mira a diventare una solida colonna portante per tutto il movimento.

“Stiamo cercando di lavorare meglio possibile. Abbiamo allargato il parco tecnici, stiamo cercando di costruire una squadra che faccia da supporto anche alla prima squadra, alla Serie A, e alla C femminile. L’obiettivo è avere sempre una nuova linfa e un ricambio generazionale, che nel nostro sport è fondamentale”.

Tra i temi caldi, Munafò non ha nascosto il suo giubilo per la recente approvazione di una nuova normativa legata alle palestre e all’attività di base. “È arrivata una bellissima notizia… finalmente approvata. Penso che forse è come vincere un mondiale. Sì, praticamente sì”, ha affermato con convinzione. “La carenza di strutture purtroppo nel territorio ci ha sempre un po’ tagliato le gambe. Adesso con questa nuova normativa speriamo che si facciano reali passi in avanti, perché i bambini, i ragazzi hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di fare gruppo”.

Lo sguardo si sposta poi sulla prima squadra, dove la Domotek Volley, massima espressione del volley calabrese militante in Serie A3, si appresta ad affrontare la nuova stagione. “Siamo in vista di un nuovo test preseason contro Campobasso. Si avvicina la primissima in trasferta a Galatone. Siamo carichi, siamo molto carichi”, ha assicurato Munafò. “Ci alleniamo bene duramente, i ragazzi danno continuamente battaglia e mettono lo staff tecnico in difficoltà sulle scelte da fare. Questo qui penso che sia un gruppo fantastico che cerca di raggiungere determinati obiettivi e vuole farlo passando per il lavoro giornaliero in palestra”. Intanto, la squadra di mister Antonio Polimeni scenderà in campo per un nuovo test amichevole in vista del fischio d’inizio del campionato. L’appuntamento è per venerdì alle 17.30 a Rotonda (PZ), dove gli amaranto affronteranno lo Spike Campobasso, formazione di pari categoria. Con questo spirito e questi risultati, il volley di Reggio Calabria dimostra di essere più vivo che mai, proiettando la propria passione dalle giovanili fino alla Serie A3 verso traguardi sempre più ambiziosi.