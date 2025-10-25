Domotek Volley, Martino: “finalmente ci siamo. Contro Galatone per iniziare con il piede giusto, ma il rispetto per gli avversari è fondamentale”

“Finalmente ci siamo”. Con questa frase, carica di aspettativa e adrenalina, il Direttore Generale della Domotek Volley, Marco Tullio Martino, accende i motori in vista del debutto in Serie A3 Credem. La squadra amaranto esordirà domenica in trasferta a Tricase, casa della neopromossa Green Volley Galatone, domenica 26 ottobre alle ore 18, e l’atmosfera in casa Domotek è di piena concentrazione mista a un contagioso entusiasmo.

L’Avvocato Martino ha tracciato un bilancio dei preparativi e lanciato uno sguardo alla nuova stagione. “Siamo alla vigilia, andremo in Puglia pronti e consapevoli dell’importanza già del primo match – esordisce Martino – Ci siamo preparati duramente dal giorno successivo alla chiusura ad Acquiterme nel Playoff per la promozione della passata stagione. Siamo entusiasti e vogliosi di iniziare. La parola passa soltanto a questi ragazzi che fino a ora ci hanno impressionato non poco in allenamento. Adesso finalmente faremo parlare il campo”.

Sulla prima avversaria, la Green Volley Galatone, il Direttore mantiene un sano e sportivo rispetto: “È chiaro che noi ci aspettiamo in cuor nostro una bella partenza, ma dobbiamo rispettare gli avversari. Galatone è una squadra che senz’altro vorrà fare bene davanti al proprio pubblico, è molto seguita e sostenuta. Ci sono gli ingredienti giusti per una bellissima partita d’esordio, sempre all’insegna della sportività e del rispetto”.

Martino ha poi allargato lo sguardo al movimento pallavolistico, sottolineando l’importanza di sentirsi parte di un sistema più grande. “Siamo molto contenti del movimento che si sta ulteriormente sviluppando. Siamo gli ultimi arrivati anche come settore giovanile rispetto a tante società che fanno benissimo. Tutti dobbiamo essere uniti sotto la bandiera della pallavolo. Con il presidente Fipav Reggio Calabria, Panuccio – prosegue – parlavamo proprio di come sia importante il lavoro di ognuno nel sentirsi parte di un qualcosa di più grande. Noi cerchiamo di fare la nostra parte con professionalità. Abbiamo lasciato alle spalle l’avventura dello scorso anno, perché niente ci sarà regalato sui fasti del passato. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per costruire il nostro futuro”.

Una delle grandi priorità della stagione è migliorare l’experience per il pubblico. “Anche quest’anno abbiamo provato a migliorare completamente l’evento partita, provando a regalare ai nostri tifosi, al di là della partita, uno spettacolo. Il nostro obiettivo è divertire e divertirci”. E tra le iniziative, Martino ne svela una in anteprima: “Abbiamo creato una un club ai “Fratelli la Bufala”. La domenica, quando noi giocheremo in trasferta, tutti i nostri tifosi avranno la possibilità di vedere insieme le partite della Domotek davanti a un maxi schermo e, ovviamente, a del buon cibo. È una bellissima idea per fare socialità e aggregazione”.

Non manca un cenno di soddisfazione per l’esordio delle squadre di Serie C, sia maschile che femminile, la Dhelios in ambito maschile e la Puliservice in rosa. “Sono state due gradevolissime sorprese. Entrambe hanno totalizzato quattro punti in due partite, sono partite con il piede giusto nonostante fosse il primo anno di vita. Grazie all’ottimo lavoro dei nostri tecnici, come Roberto Daquino, mister Giglietta e mister Azzarà con i loro staff nella femminile. Hanno impressionato per il coinvolgimento del pubblico e di tutto l’ambiente, un movimento che poi si trasferisce alla prima squadra”.

Tutti gli occhi sono puntati ora su Galatone, ma nel mirino c’è già il grande esordio al Palacalafiore. “Partire con il piede giusto sarebbe una grandissima iniezione di fiducia in vista dell’esordio in casa del 2 novembre in casa nostra contro Castellana Grotte – conclude Martino – Giornata in cui vorremmo vedere di nuovo il Palacalafiore pieno e carico di entusiasmo. Avremo la settimana di preparazione per svelare tutte le sorprese che avremo in serbo per i nostri tifosi”. La Domotek Volley, insomma, è pronta. E aspetta solo il fischio d’inizio.