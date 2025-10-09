Domotek Volley, altro test importante a Modica: accesa battaglia sportiva

Un altro passo avanti nella preparazione per la prossima stagione. La Domotek Volley Reggio Calabria ha giocato un nuovo test pre-stagionale, al PalaRizza di Modica, in un match tiratissimo e molto combattuto. Dopo il test al PalaCalafiore di sabato scorso, la squadra di Mister Polimeni ha voluto mettersi alla prova in trasferta, affrontando una partita che, nei numeri, parla di un’ottima condizione atletica e di un grande spirito di combattimento. I parziali di 25/19, 19/25, 31/29 e 26/24 raccontano di un incontro tirato, con squadre che non si sono mai arrese, combattendo punto a punto fino all’ultimo.

Rispetto al test casalingo di sabato, la Domotek ha mostrato un volto diverso e ha invertito l’esito finale, ma, quello che occorreva realmente era mettersi alla prova “lontano da casa” per ottenere la giusta tenuta in futuro anche da questo punto di vista. Aspetto non secondario, infatti la scelta di giocare “lontano da casa” si è rivelata una mossa azzeccatissima. Con la prima giornata di campionato in programma proprio in trasferta contro la neopromossa Galatone, simulare le dinamiche di una gara ufficiale fuori dalle mura amiche del PalaCalafiore è stato un valore aggiunto inestimabile. Un test non solo per le gambe, ma anche per la testa.

Nonostante l’alta competitività dei set, Mister Polimeni non ha mai perso di vista l’obiettivo primario di queste uscite: osservare e valutare. Il tecnico ha fatto ruotare abbondantemente uomini e mezzi, concedendo spazio a tutte le risorse a disposizione per testare schemi e affinare i meccanismi di gioco. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato un nuovo impegno pre-season. Il debutto ufficiale in Serie A3 è, inoltre, programmato per domenica 26 ottobre 2025, sul campo della neopromossa Green Volley Galatone. Il battesimo del fuoco in casa, invece, è in calendario per domenica 2 novembre 2025, sempre al Palacalafiore, contro la Bbc Tecbus Castellana Grotte.