Domenica Surace finalista al Premio Mia Martini 2025 con il brano “Amuri Miu”

La cantastorie calabro-lucana Domenica Surace approda alla finale del prestigioso Premio Mia Martini 2025, in programma dal 13 al 16 ottobre a Scalea (CS), dove concorrerà nella categoria Evergreen. Per l’occasione, l’artista presenterà in anteprima al pubblico e alla commissione artistica il suo nuovo brano “Amuri Miu”, scritto a quattro mani con Concetta De Rosa e riarrangiato dalla casa discografica Multiforce, sotto la guida del produttore Tiziano Giupponi. La cantautrice ha scelto di proporre una versione in lingua italiana, con l’intento di rendere il messaggio ancora più diretto, chiaro e universale. “Amuri Miu” è un invito a non arrendersi mai, anche nei momenti più difficili, perché la musica può farsi voce di resilienza e rinascita. “Questo è il momento giusto per parlarne con ancora più forza” – afferma Domenica Surace.

La canzone è dedicata alla figlia prematuramente scomparsa

Nata da un vissuto intimo e doloroso, la canzone è dedicata alla figlia prematuramente scomparsa: un’opera dal forte impatto emotivo che trasforma il dolore in un messaggio universale di amore, speranza e rinascita. “Amuri Miu” si distingue per autenticità, intensità interpretativa e la capacità di unire la tradizione cantautorale a una sensibilità profondamente contemporanea.

Il Premio Mia Martini, ideato dal Patron Nino Romeo, è una delle rassegne musicali più prestigiose del panorama italiano e rende omaggio all’indimenticabile interprete che ha segnato la storia della canzone d’autore. La commissione artistica 2025 è composta da personalità di altissimo profilo: il M° Mario Rosini, pianista e cantante jazz di fama internazionale, oggi Presidente della Commissione; il M° Franco Fasano, autore di indimenticabili successi della musica italiana, tra cui “Io amo” cantata da Fausto Leali (4° posto a Sanremo 1987, oltre 400.000 copie vendute e 2 dischi di platino), “Ti lascerò” con cui Anna Oxa e Fausto Leali vinsero il Festival di Sanremo 1989, “Mi manchi” (5° posto a Sanremo 1988, sempre per Leali) e “Regalami un sorriso” per Drupi. A completare la commissione, Deborah Iurato e Rita Perrotta.

Domenica Surace ha recentemente affidato la cura e la valorizzazione del proprio percorso artistico alla GRAGE Agency di Gina Azzato, realtà internazionale impegnata nella promozione e nello sviluppo di progetti culturali e musicali. Una collaborazione che segna un passo importante per il consolidamento e l’ampliamento della sua presenza nel panorama nazionale ed europeo.

Il nuovo brano “Amuri Miu”, uscirà ufficialmente nel mese di ottobre 2025, accompagnato dalla pubblicazione del videoclip ufficiale, che arricchirà ulteriormente il messaggio e l’impatto emotivo della canzone.