Domenica al Pala Pulerá “gara in giallorosso” tra Basket Academy Catanzaro e Basket School Messina

“Entrambe le squadre portano indosso i colori giallorossi, peraltro quelli delle due città. Ma il tema centrale del derby cromatico è un altro, certamente ben più rilevante sul piano tecnico. Difatti, le due formazioni sono a pari punti, con due perse e due vinte, quindi, ecco servito un autentico scontro diretto a quota metà classifica. Chi vince prosegue verso i piani alti, chi perde si ferma e rischia di essere risucchiato verso quelli bassi. E poi, un interessante confronto tecnico tra due generazioni di capo allenatori: Iliano Sant’Ambrogio e Pippo Sidoti. Non solo lo Stretto tra di loro, anche “qualche anno”, che si traduce in un’ovvia differente forma di coaching. In tal senso una nota a margine. Cesare, padre di Iliano, e Pippo Sidoti, hanno giocato insieme a Barcellona”. Così il Basket Academy Catanzaro presenta il match contro Messina di domenica.

Tornando alla partita di domenica, siccome al Pala Pulerá, rivestito di giallorosso, per l’appunto, il fattore vincente è il sesto uomo, ovvero il suo pubblico meraviglioso, è proprio a questo che si rivolge il talentuoso lungo Okiljevic, punto di forza dell’Academy 25/26. Così esordisce: “amici del Pala Pulerá, innanzitutto un caldo abbraccio ed un grazie per come ci sostenete la domenica. Questa volta, però, vi chiedo un supplemento di tifo. La partita è decisiva per due ragioni fondamentali. La prima è ritornare alla vittoria. La seconda è battere una diretta concorrente per il ruolo di outsider. Dobbiamo centrare assolutamente i due obiettivi. Noi ci siamo preparati intensamente per la gara, ma ci servite voi, il famoso sesto uomo, per fare marcatamente la differenza con i temibili messinesi”. Un appello molto lucido questo di Okiljevic, che inquadra la gara con realismo. Quindi, occorre che tutti facciano di tutto per far prevalere i giallorossi dei tre colli su quelli dello Stretto.