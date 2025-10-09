“DiStretto d’Emozioni”: a Reggio il progetto che unisce cultura, turismo e futuro

Al via “DiStretto d’Emozioni – Dove il Passato sfida il Futuro”, il progetto di GM Multiservizi che valorizza il Distretto Culturale di Reggio Calabria. Primo appuntamento il 10 ottobre al Castello Aragonese

Spettacolo teatrale Uccelli

Reggio Calabria si prepara a vivere un nuovo battito culturale con “DiStretto d’Emozioni – Dove il Passato sfida il Futuro”, il progetto che trasforma la città in un laboratorio di esperienze ed eventi, dove arte, turismo e innovazione si intrecciano per raccontare un territorio che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato, le proprie radici. Promosso dalla Città di Reggio Calabria – Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo, è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” – FESR/FSE Plus – Priorità 7 Rigenerazione Urbana. Denominato Progetto RC7.5.1.2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” (Codice operazione RC7.5.1.2.c “Progresso Cultura”), ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra rigenerazione urbana, cultura e turismo.

Il progetto è stato programmato dal Settore Cultura e Turismo e la ditta GM Multiservizi SRLS, in A.T.I. con Emmedue Group SRL è stata incaricata della realizzazione delle attività progettuali presentate in sede di gara.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di rafforzare e potenziare l’offerta culturale e turistica della città, attraverso un servizio integrato di promozione, valorizzazione, accoglienza e assistenza ai visitatori del Distretto Culturale Urbano di Reggio Calabria.

Una rete di luoghi, persone e idee

Il progetto, avviato ufficialmente il 18 luglio 2025, con l’apertura estiva dell’Infopoint ubicato sul Lungomare Falcomatà, coinvolge una rete di siti di straordinaria importanza storica e artistica: il Castello Aragonese, la Pinacoteca Civica, il Teatro Comunale “Francesco Cilea”, la Biblioteca Comunale Pietro de Nava e le Aree Archeologiche Urbane e l’Infopoint Turistico.

Determinante per la riuscita dell’iniziativa, sottolineano gli organizzatori, è la “grande rete di partenariato a supporto della realizzazione degli eventi e delle attività tra istituzioni e associazioni”, una sinergia che rafforza la visione del Distretto come sistema integrato di cultura, turismo e innovazione.

Gli obiettivi: valorizzare, innovare, includere

“DiStretto d’Emozioni” si propone di promuovere Reggio Calabria come modello di città attrattiva e consapevole, in grado di coniugare tradizione e modernità.

Il progetto risponde a esigenze concrete del territorio:

  • Valorizzare il patrimonio culturale della città e renderlo più accessibile e interattivo;
  • Destagionalizzare il turismo, offrendo eventi durante tutto l’anno;
  • Promuovere l’inclusione sociale e la crescita educativa, avvicinando la cultura ai cittadini di ogni età;
  • Favorire l’innovazione digitale, con strumenti tecnologici e contenuti multimediali per un’esperienza di visita evoluta;
  • Creare reti territoriali tra istituzioni, operatori turistici e realtà associative per una promozione coordinata del territorio.

Un ricco cartellone di eventi

Il progetto prevede un articolato programma di eventi e attività, suddiviso in quattro ambiti tematici:

  1. Eventi culturali multidisciplinari “Tesori di Reggio”
  2. Mostre artistiche e mostre interattive
  3. Laboratori didattici e creativi per bambini e ragazzi “Scopri la città”
  4. Attività culturali e visite guidate

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, con posti limitati e prenotazione consigliata all’indirizzo: distrettoculturalerc@gmail.com

Il debutto: 10 ottobre al Castello Aragonese

Il debutto del cartellone di eventi prenderà ufficialmente il via venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20:30, con lo spettacolo teatrale “Uccelli o della Città sognata”, in scena al Castello Aragonese.
La produzione di Officine Jonike Arti, scritta da Maria Milasi e diretta da Americo Melchionda, è liberamente ispirata alla commedia “Gli Uccelli” di Aristofane.

Con Americo Melchionda (Upupa), Kristina Mravcova (Louise), Maria Milasi (Thelma) e Thekla Demarco (Civetta), lo spettacolo racconta il viaggio onirico di due donne alla ricerca della “città sognata”, un luogo utopico libero da confini e guerre. Tra visioni e metafore, la pièce riflette sulla possibilità – o sull’illusione – di fondare una città ideale, dove l’essere umano possa finalmente vivere in equilibrio con se stesso e con il mondo.

Reggio Calabria, tra cultura, identità e futuro

“DiStretto d’Emozioni – Dove il Passato sfida il Futuro” è un percorso di identità collettiva, un invito a riscoprire Reggio Calabria attraverso l’arte, la storia e l’innovazione. Con il coinvolgimento di enti, associazioni e cittadini, la città si fa teatro di un lungo dialogo tra memoria e contemporaneità, tra tradizione e creatività, in un abbraccio che unisce passato e futuro.

Locandina DiStretto di emozioni

Locandina Uccelli

