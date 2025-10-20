Dierre supera Trapani e resta imbattuta in vetta, Inguaggiato: “vittoria che forgia il carattere”

La Dierre continua la sua marcia trionfale e, alla quarta giornata di campionato, firma il suo quarto successo consecutivo. A cadere sotto i colpi dei ragazzi di coach Francesco Inguaggiato è stata una coriacea Virtus Trapani, capace di mettere in seria difficoltà la squadra di testa in una partita che è stata tutto tranne che una passeggiata. Se il risultato finale conferma la forza della Dierre, la gara è stata invece un vero e proprio test per il carattere.

Come ha ammesso lo stesso Coach Inguaggiato al termine dell’incontro, questa è stata la vittoria più sofferta e, forse, la più preziosa finora. Le sue dichiarazioni hanno fotografato perfettamente la natura della sfida: “onore alla Virtus del mio amico ex allenatore Valerio Napoli. Forse, dal punto di vista formativo, visto che siamo soltanto alla quarta giornata, era la gara che serviva per i miei ragazzi”. E ha proseguito: “sono abbastanza d’accordo. È stata una partita che, in inglese si dice shape the character, ci ha formato il carattere. Un po’ perché ci ha aiutato a tirar fuori delle cose che prima non ci sono state. Nelle altre tre partite eravamo sempre avanti, invece questa partita è stata a rischio. Siamo stati sotto, bravi loro, ci hanno messo in difficoltà“.

Il coach ha anche accennato a qualche problema fisico nella sua squadra, senza volersi trovare alibi: “non eravamo al meglio della nostra condizione fisica, a me non pia mai parlare di queste cose… però ripeto, è stata una partita che ha forgiato un po’ il carattere dei ragazzi“. Anche con una prestazione non impeccabile, la Dierre ha trovato il modo di imporsi, un dettaglio non da poco per un team che ambisce a lottare per gli obiettivi più alti.

“Ovviamente quattro vittorie sono un qualcosa che si poteva pronosticare, ma dal pronosticare al farlo ne passa. Questa sera ne è l’esempio lampante: tocca vincerle“, ha sottolineato Inguaggiato, consapevole che la striscia positiva non può durare all’infinito. “Tocca vincere perché poi inizia a entrare anche un po’ la legge dei numeri; non puoi sempre vincere, quindi diventa un po’ più difficile, un po’ di rilassatezza… Ne parleremo con i ragazzi, rivedremo il video della partita. Ripeto, sono contento della vittoria, non sono contento di come è venuta, però sono contento della vittoria“.

Tra i raggi di sole in una partita complicata, il coach ha voluto evidenziare la prestazione di un’atleta in particolare: “tra le note positive, molto positive, ho visto un Alescio tosto, sul pezzo. È stata una buona prestazione la sua, quella che ci ha dato, ci ha permesso di tenerci a galla e ha contribuito nettamente con il suo gioco, con la sua prestazione, a vincere“. Una vittoria che pesa quindi come un macigno in classifica e che, forse ancor più importante, fornisce alla squadra una lezione di carattere che potrebbe rivelarsi fondamentale lungo il tortuoso cammino della stagione. La Dierre resta in vetta, ma sa di aver superato una prova a cui le vittorie “facili” non avevano preparato.