Dierre Reggio Calabria, è subito derby: al PalaCalafiore arriva la Gioiese

Per la prima volta nella storia della Dierre, spazio ad un derby relativo alla città Metropolitana di Reggio Calabria. Inizia la seconda giornata di campionato. Con il consueto orario delle ore 19 del sabato, 4 ottobre, al Palacalafiore, i ragazzi cari al Presidente Filianoti scendono in campo contro la neopromossa Cestistica Gioiese. Il popolo bianco-blu ha salutato lo scorso campionato con cifre a quattro zeri, entusiasmo e voli incredibili giunti sino alla finale per la vittoria del torneo. Oggi, il team di Coach Ingaggiato è partito con il piede giusto vincendo una sfida dalle mille trappole, all’esordio in casa del Marsala.

La Gioiese, dal canto suo, vuole il riscatto, vuole strabiliare e rialzarsi dopo la rocambolesca sfida persa all’overtime tra le mura amiche. Gara speciale per il Dirigente della Dierre Peppe Murano, per anni, anima del basket a Gioia Tauro. Il team Gioiese, allenato dal confermato Peppe Polimeni, reggino doc, vanta sulle conferme del Capitano Russo, Lupoi, De Gregorio e Cutrì e tante new entry, i play Mazzarella e Graziotto, Keita, Diop, il reggino Pucinotti, Vita Sadi, l’ex Catanzaro Sesljia e non solo.

Capitan Scortica e soci non vogliono abbassare la guardia per trovare la giusta continuità nel mini girone iniziale. Arbitrano Gianvito Fontanella Molea da Soverato ed Andrea Staropoli da Sellia Marina. La gara verrà trasmessa sul canale Facebook di Rac, come da consuetudine per il quarto anno di fila, in contemporanea sulla pagina social della Dierre, con la telecronaca di Giovanni Mafrici.