Dierre Reggio Calabria domina il derby: 95-70 alla Cestistica Gioiese

Una Dierre Basketball Reggio Calabria travolgente vince 95-70 il derby metropolitano contro la neopromossa Cestistica Gioiese, bissando il successo del primo turno a Marsala. Non è bastata la rimonta dei viola di Gioia Tauro, che devono arrendersi al ritmo e alla precisione dei padroni di casa, trascinati da una prestazione stellare di Cernic, autore di 43 punti – suo massimo in carriera.

Tanta gente al Palacalafiore, ambiente coinvolgente e seguito sulla stregua della passata stagione.

La partita si è accesa fin dal primo quarto, con la squadra di casa che ha imposto il proprio gioco chiudendo sul 23-13. La reazione della Gioiese è arrivata nella frazione successiva, con i gialloblù che hanno trovato il controbreak necessario per riavvicinarsi parzialmente.

I contropiede ed il gioco in transizione, uniti a Cernic ed alle giocate di Miljanic e Scortica hanno fatto la differenza.

È nel terzo quarto, però, che la Dierre ha messo a segno il colpo decisivo: un parziale di 30-18 che ha spezzato la resistenza avversaria e riportato il largo vantaggio.

In un amen, in piena rimonta Gioiese, con Sesjlia e Russo in evidenza, dal meno quattro ospite,con voglia di pareggiare i conti, è iniziato il Cernic Show.

14 punti in due minuti scarsi,tre triple ed un arresto e tiro da due, uno spettacolo strappa applausi per i presenti.

L’ultimo periodo (23-20) è stata una gestione controllata, con la squadra di coach Inguaggiato che ha amministrato il risultato fino alla sirena continuando a segnare e brillare. A segno anche il giovane Votano.

A firmare la vittoria è stato soprattutto Cernic, autore di 43 punti che hanno di fatto risolto la partita. Al suo fianco il potente Miljanic (17) e Capitan Scortica (12) hanno completato l’opera offensiva, con contributi utili anche da Marini e Arrighini, entrambi a 5 punti.

Per la Cestistica Gioiese, sconfitta a testa alta pagando peccati di gioventù: hanno tentato la rimonta Mazzarella (17), Graziotto (15) e Russo (13), ma la potenza di fuoco della Dierre si è rivelata eccessiva. Sesjlia (10) ha mostrato costanza e qualità.Nel prossimo turno, i bianco-blu giocheranno sul campo del Cocuzza.

Dierre Basketball Reggio Calabria-Cestistica Gioiese 95-70

(23-13,19-19,30-18,23-20)

Dierre:Petrovic 6,Miljanic 17,Alescio,Scortica 12,Votano 2,Iannò,La Mastra,Marini 5,Fazzari 3,Arrighini 5,Epifani 2,Cernic 43.All Inguaggiato Ass Marcianò

Gioiese:Graziotto 15,Sesjlia 10,Mazzarella 17,Bova,Russo 13,Oleksiuk,Keita 6,De Gregorio 1,Cutrì ,Pucinotti,Diop,Voita Sadi 8.All Polimeni Ass Travia