Dierre, Inguaggiato: “derby sentito e prima in casa, carica da gestire. Reggio a misura d’uomo”

Prima vittoria esterna a Marsala, primo derby in casa alla vigilia. La scuderia Dierre vive un momento caldissimo, e il coach Francesco Inguaggiato, dopo il successo in trasferta a Marsala, guarda già alla sfida di sabato al PalaCalafiore contro la Gioiese (alle 19). “La prima vittoria a Marsala serviva per continuare a far gruppo, perché è un gruppo che vuole far bene”, esordisce l’allenatore, analizzando una partita “dai due volti”.

“Siamo partiti molto forte, c’era tanta carica – racconta Inguaggiato – Siamo arrivati all’inizio del secondo quarto sopra i 21 punti, ma poi, forse per un po’ di relax, Marsala ha iniziato a rosicchiare fino a metterci in seria difficoltà. Ci siamo ritrovati a +5. Dopo il time-out, però, siamo rientrati con un parziale di 11-0, molto convincente. Questo ci aiuterà a lavorare sui punti da migliorare”.

Trasferitosi da poco in città dagli Usa, Inguaggiato non nasconde il suo affetto per Reggio Calabria. “Mi sto trovando benissimo. È una città molto ospitale, la gente è calorosa. Essendo siciliano, me lo aspettavo, ma io e la mia famiglia siamo molto bene”. E sui pregi della vita reggina, il coach ha le idee chiare: “Reggio offre tutto, ed è a misura d’uomo. Viene da abitare in città più grandi, dove per ogni spostamento o necessità si fa più fatica. Qui invece è come vivere in un grande paese: tutto è vicino, in 20 minuti ti sposti. Per chi è stato fuori, questo discorso si capisce bene”.

L’occhio, però, è già rivolto al derby. “Mi aspetto una partita intensa – avverte Inguaggiato – I derby sono sempre sentiti, e si aggiunge la carica della prima partita in casa. Dovremo gestire bene questa tensione, senza farci prendere da troppi nervosismi”.

Sulla Gioiese, neopromossa e reduce da una sconfitta all’overtime contro la Nova, il coach è chiaro: “sono una squadra molto agguerrita, carica dall’entusiasmo della promozione. Hanno tanti giovani con tanta fame. Verranno qui con il coltello tra i denti per rifarsi della sconfitta. Noi dobbiamo sfruttare il fattore campo e far capire che da noi sarà dura passare”.

Infine, un appassionato appello ai tifosi, dopo il grande calore mostrato nella prima uscita casalinga. “Da amante di questo sport, e da ‘reggino acquisito’, chiedo a tutti di venirci a sostenere – conclude Inguaggiato – Siamo una squadra locale, abbiamo bisogno di un grande supporto. Venite in tanti a tifare per noi”. Un invito a fare del PalaCalafiore una fortezza, per partire con il piede giusto in un derby che promette fuoco ed emozione.