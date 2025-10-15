Dierre, Douglas Marini: “gruppo coeso e prova di carattere contro Cocuzza”

“Una vittoria che ci voleva”. Douglas Marini, ala della Dierre Basketball Reggio Calabria, non nasconde la soddisfazione dopo la terza vittoria consecutiva che ha portato la squadra in vetta da sola alla classifica della Serie C. Una partita che per il giocatore è stata soprattutto “una prova di carattere”.

“Non solo quelli che hanno iniziato la partita, ma pure quelli che sono entrati dalla panchina hanno dato il loro contributo – spiega Marini – Abbiamo cercato di tenere il più possibile alto il livello e l’intensità, e si è visto. Raggiungere il +30 fuori casa, in un campo dove la maggior parte di noi non aveva mai giocato, non è cosa da poco”.

Il segreto di questo brillante avvio di stagione? “Questo gruppo è molto coeso, sia dentro che fuori il campo, e si vede – racconta l’atleta ex Orlandina – Giochiamo passandoci tanto la palla, cosa che nella mia esperienza è successo poche volte. Questo rafforza tutto il legame della squadra”.

Un rendimento che ha superato anche le più rosee aspettative. “Avevo molte aspettative alte per quest’anno, ma quello che stiamo facendo è al di sopra di tutto ciò che mi aspettavo. Non avrei mai immaginato di dare 20 punti di scarto a tutte le squadre che stiamo affrontando”.

Trapani? “Aspettiamo più persone possibili al Palacalafiore – è l’appello di Marini – Anche solo per venire a portare la propria voce, anche se non si è appassionati di basket. L’aria che si è respirata settimana scorsa in casa era veramente bella. Cercheremo di replicare la vittoria e di dare il massimo per divertire il pubblico”.

Un messaggio chiaro da una squadra che sta conquistando la città, non solo con i risultati, ma con un gioco spettacolare e un gruppo incredibilmente unito.