Dierre, Cernic ne fa 43 contro la Gioiese: “devo dire grazie ai compagni e al coach”

Non uno, non due, ma ben 43 punti. Roberto Cernic, guardia della Dierre, è stato l’assoluto protagonista del derby vinto contro la Gioiese, firmando una prestazione da incorniciare che resterà nelle statistiche del campionato. Eppure, nonostante il personal best in carriera a livello senior, il suo primo pensiero va alla squadra. “Se un giocatore fa tutti questi punti, penso che debba ringraziare i propri compagni“, ha esordito Cernic. “ringrazio tutta la squadra, il coach, soprattutto playmaker come Benny Epifani“.

Alla domanda su quale fosse il segreto della sua serata esplosiva, la risposta è stata genuina e spiazzante: “da questa settimana ho integrato il couscous soprattutto a pranzo e sicuramente mi ha dato una mano in più per oggi- scherza“.

L’intervista è poi tornata a toni più seri, toccando la triste notizia dell’esclusione della sua ex squadra, la Fiorentino, dalla Serie B. “È un peccato perché è una piazza storica del basket italiano“, ha commentato Cernic. “Avevano fatto una squadra competitiva, quindi è veramente un peccato per com’è andata a finire“.

Sull’avversaria di turno, non ha avuto dubbi: “la Gioiese era quella che mi aspettavo. Ci hanno aggredito fin dal primo minuto, non hanno mai mollato. Siamo stati molto bravi noi nella gestione dei cambi“.

Infine, una dedica speciale per questa prestazione memorabile: “la faccio per i miei tre amici che mi sono venuti a trovare da Roma e, ovviamente, a tutta la squadra, tutta la Dierre, ed il Coach, perché è tutto merito loro“.