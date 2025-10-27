Dialoghi di Danza alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

Il 1° novembre, alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, tre performance di danza moderna, contemporanea e hip hop dei giovani allievi di Dance in Park per il progetto “DiStretto d’Emozioni”

Dialoghi di danza

Quando la danza incontra l’arte, nascono emozioni che parlano al cuore. Nell’ambito del progetto “DiStretto d’Emozioni – Dove il Passato sfida il Futuro”, il 1° novembre, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, andrà in scena “Dialoghi di Danza”, con tre performance previste alle ore 16:00, 17:00 e 18:00. Alcuni giovani allievi della Dance in Park si esibiranno in un’intensa scaletta di coreografie di danza moderna, contemporanea e hip hop.

Solisti e piccoli gruppi selezionati presenteranno performance originali ispirate a una selezione musicale eclettica, che spazia da Stromae a Kelis, da The Last Dinner Party a Nicki Minaj, per un pomeriggio dedicato alla creatività e al talento delle nuove generazioni, in un dialogo tra arte visiva e arte del movimento.

DiStretto d’Emozioni: dove il passato sfida il futuro

“DiStretto d’Emozioni – Dove il Passato sfida il Futuro”, è il progetto di GM Multiservizi SRLS in A.T.I con Emmedue Group Srl che valorizza il Distretto Culturale di Reggio Calabria.

Finanziata dalla Città di Reggio Calabria – Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo, a valere sul Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” – FESR/FSE Plus – Priorità 7 Rigenerazione Urbana – Progetto RC7.5.1.2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” – Codice operazione RC7.5.1.2.c “Progresso Cultura”, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare e potenziare l’offerta culturale e turistica della città, attraverso un servizio integrato di promozione, valorizzazione, accoglienza e assistenza ai visitatori del Distretto Culturale Urbano di Reggio Calabria.

Il progetto coinvolge una rete di siti di straordinaria importanza storica e artistica: il Castello Aragonese, il Teatro Comunale “Francesco Cilea”, le Aree Archeologiche Urbane, l’Infopoint Turistico sul Lungomare Falcomatà e, appunto, la Pinacoteca Civica.

Quello del 1° novembre presso la Pinacoteca è il terzo appuntamento degli eventi “Tesori di Reggio”, attraverso i quali Reggio Calabria sta vivendo un nuovo battito culturale con un progetto che trasforma la città in un laboratorio di esperienze ed eventi, dove arte, turismo e innovazione si intrecciano per raccontare un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e la propria storia.

Dance in Park protagonista dell’evento

Dance in Park nasce nel 2009 dall’amore per la danza di Noemi Verduci e nel corso degli anni ha ampliato il proprio team di insegnanti, offrendo ai propri iscritti corsi di Hip Hop, Danza Classica, Danza Contemporanea, Ginnastica Acrobatica, Vogue, Waacking e molto altro.

Diverse le collaborazioni con ballerini e coreografi di fama nazionale e internazionale e le partecipazioni ai concorsi culminati con premi e riconoscimenti.

Tra gli ex allievi dell’ASD Dance in Park che proseguono nella professione artistica, spicca Giuseppe Giofrè, ballerino che ha calcato i palchi accanto a Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Taylor Swift, Dua Lipa e molte altre star internazionali.

Gli eventi in programma

Nel ricco cartellone di eventi suddiviso in quattro ambiti tematici, proseguono i laboratori didattici e creativi per bambini e ragazzi “Scopri la città”, avviati il 23 ottobre scorso, e gli eventi culturali multidisciplinari “Tesori di Reggio”, tra cui l’iniziativa di danza del 1° novembre 2025 alla Pinacoteca.

Il programma proseguirà l’8 novembre con l’inaugurazione della mostra artistica “Buratto, Filo e Bastoni” (8–27 novembre 2025) al Castello Aragonese e il 21 novembre con un gradito ritorno alla Pinacoteca Civica per una estemporanea di pittura alle ore 17:00.

Tutti gli appuntamenti, si rammenta, sono gratuiti (previsto soltanto il ticket d’ingresso standard per l’accesso ai siti culturali cittadini), con posti limitati e prenotazione consigliata all’indirizzo distrettoculturalerc@gmail.com.

Locandina 1 novembre Distretto D'Emozioni Pinacoteca

Ultimi approfondimenti di Attualità