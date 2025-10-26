Denise Pipitone, il commuovente messaggio dei genitori per i suoi 25 anni: “amore mio, ti cerchiamo senza sosta”

“Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua presenza. Spero che tu sia felice e che la tua vita sia piena di luce e di gioia. Ti voglio bene, papà Pietro BUON 25° COMPLEANNO, Denise, ci manchi tantissimo! Ovunque tu sia, sappi che la tua famiglia ti ama con tutto il cuore e non smetteremo mai di cercarti, la nostra forte speranza è di poterti riabbracciare presto. I tuoi genitori, Mamma Piera & Papà Pietro” lo hanno dichiarato Piera Maggio e Pietro Pulizzi in un post sulle loro pagine ufficiali per il 25° compleanno della loro figlia, Denise Pipitone, scomparsa 21 anni fa a Mazara del Vallo.