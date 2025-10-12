Democrazia Sovrana e Popolare si organizza, riunione a Lamezia Terme con Francesco Toscano | FOTO e VIDEO

Si è svolto oggi, al Grand Hotel Lamezia, un incontro di Democrazia Sovrana e Popolare per analizzare il dato del voto in Calabria e preparare le prossime mosse. “Il voto in favore delle principali liste è stato di natura quasi esclusivamente clientelare, lo si evince dal fatto che i voti ottenuti dai diversi partiti delle principali coalizioni sono quasi sempre la somma algebrica delle preferenze di tutti i singoli candidati. Nessun voto di opinione. La politica in Calabria è di natura feudale, i signorotti promettono favori a quelli che considerano sudditi e si misurano nelle urne”, è quanto afferma il presidente di Dsp, Francesco Toscano.

“In questo quadro di desolante squallore DSP ha rappresentato un faro di luce e di speranza. 8.000 voti ottenuti solo sulla base di una adesione ideologica, politica e culturale rappresentano un importante punto di partenza. 8.000 persone convinte e motivate possono rivoluzionare il sistema se organizzate e coordinate”, spiega Toscano.