Degrado nella strada che collega Gioia Tauro a Drosi: voragini, fitta vegetazione e discarica | VIDEO

Degrado nella strada provinciale che collega Gioia Tauro con Drosi e fiancheggia il fiume Budello. Il manto stradale è segnato da numerose voragini e ai lati cresce la fitta vegetazione che, in alcuni tratti, finisce per invadere anche la carreggiata. E non è tutto: sotto il ponte autostradale è presente una discarica di rifiuti ‘alimentata’, giornalmente, con nuovi sacchetti e materiali di risulta.

Nel reportage realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb viene documentata la situazione della strada.

