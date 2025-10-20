Da una parte i fischi, dall’altra si sogna: ma ora Catanzaro e Palermo si affrontano. Scatta la prevendita

Umori opposti, quasi totalmente. Anche perché oggi Catanzaro-Palermo è quasi un testa-coda. Negli ultimi due anni sono stati i giallorossi a sognare e i rosanero ad alimentare rabbia e delusione, ma questa volta è diverso. Ieri, a distanza di un po’ di anni dall’ultima volta, il “Ceravolo” è tornato a fischiare; mentre il “Barbera”, pur dopo una partita non brillantissima, ha assaporato la possibilità di battere la capolista Modena e rimanere in vetta per una settimana. Le due squadre si affronteranno sabato, in Calabria, per una sfida che – ad oggi – è più complicata per la compagine di Aquilani, il quale tra l’altro ha già affermato di sentirsi in discussione.

Le modalità della prevendita

“La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – PALERMO, in programma alle ore 19:30, di sabato 25/10/2025 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 9^ giornata della Serie BKT 25/26. La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati” si legge.

“Per questa partita non sarà attiva la vendita “on line”, ma esclusivamente quella terrestre per il tramite dei punti vendita abilitati.

La vendita dei tagliandi è cominciata secondo le modalità operative sotto riportate:

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio locale.

Botteghino stadio “Nicola Ceravolo” (gio.23/10_ ore 10/18 + ven. 24/10 _ ore 10/18 + sab. 25/10 _ 12/inizio gara)”.

I prezzi

Curva Ovest M.C.​​: € 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior​

Distinti: ​​€ 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​€ 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Altre info

“Dalle ore 15:00 partirà anche l’accreditamento per le persone con disabilità per tutti i tifosi che hanno già provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”. I link di riferimento sono quelli sotto indicati:

DISABLI 100 %: link

DISABILI 66/46 %: link

DISABILI 67/99 %: link

Attraverso gli stessi link sarà inoltre possibile avviare la procedura per gli accompagnatori, così da associare il proprio posto a quello della persona con disabilità (ove previsto dalla normativa). Per eventuali difficoltà è possibile contattare il nostro SLO all’indirizzo slo@uscatanzaro1929.it In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita per la tifoseria ospite è sospesa. Ulteriori dettagli in merito saranno quindi comunicati successivamente, previe disposizioni dell’autorità competente”.