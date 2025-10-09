Da Gerusalemme ad Ashdod: Israele celebra gli USA e il ritorno degli ostaggi | FOTO e VIDEO

Da Gerusalemme ad Ashdod, Israele colora i suoi monumenti per celebrare l'aiuto degli USA nell'accordo di pace a Gaza e l'imminente ritorno degli ostaggi

  • Israele omaggia gli USA dopo l'accordo di pace a Gaza
  • Ashdod monumenti illuminati di blu per il ritorno degli ostaggi
  • Ashdod monumenti illuminati di blu per il ritorno degli ostaggi
  • Ashdod monumenti illuminati di blu per il ritorno degli ostaggi
  • Ashdod monumenti illuminati di blu per il ritorno degli ostaggi
/

Il presidente Trump lo ha confermato: tra lunedì e martedì tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas torneranno dalle loro famiglie. Una notizia straordinaria per le tante famiglie che, dagli orrori del 7 ottobre 2023, aspettano di riabbracciare i loro cari. La notizia dell’accordo di pace in Israele è stata una dirompente luce di speranza in due anni di oscurità.

Una luce che ha i colori del bianco e del blu, quelli di Israele, ai quali si aggiunge il rosso per formare quelli degli USA. Tre tonalità che risplendono a Gerusalemme come ad Ashdod, sulle vele del Sails Square, sull’Occhio del Sole, e sul Municipio. I monumenti illuminati per celebrare l’aiuto degli USA e l’imminente ritorno a casa degli ostaggi.

Israele, la Knesset si illumina con i colori degli USA dopo la pace a Gaza

Ultimi approfondimenti di Cronaca