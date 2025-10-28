Da Eboli a Barcellona: grandi risultati per l’Accademia della Scherma Reggio Calabria

Grandi risultati sulle pedane italiane ed internazionali per i giovani atleti dell'Accademia della Scherma di Reggio Calabria

Accademia della scherma Reggio Calabria

Si è da poco conclusa la 1ª Prova Interregionale GPG di Eboli, dove i giovani atleti dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria hanno combattuto fino all’ultima stoccata, dimostrando impegno, passione e spirito di squadra. Tra tutti spicca Greta Azzarà che conquista un ottimo 8° posto nella complessa categoria Ragazze/Allieve confermando la crescita costante e la solidità del lavoro portato avanti dall’Accademia della Scherma Reggio Calabria. Ma le emozioni non finiscono qui.

A Barcellona, nella gara di Coppa del Mondo satellite, la portabandiera Anna Bentivogli ha nuovamente rappresentato l’Accademia con orgoglio, dopo l’esperienza di Dublino. Anna ha affrontato atlete di altissimo livello e tra campionesse olimpiche e mondiali, è riuscita a superare la fase a gironi con una grinta determinazione fuori dal comune e cedendo solo nella fase delle dirette. Una prova di forza di carattere e crescita sportiva che rende tutti noi immensamente orgogliosi.

Dietro questi risultati c’è il lavoro instancabile di un grande staff tecnico e dirigenziale composto da Alessandro Arnò, Vincenzo Cordova, Claudio Romeo Claudio e Andrea Bellesso che, ogni giorno, mettono passione, competenza e cuore in pedana e fuori“, rende noto l’Accademia della Scherma Reggio Calabria.

Schermata Barcellona

