Da Eboli a Barcellona: grandi risultati per l’Accademia della Scherma Reggio Calabria

Si è da poco conclusa la 1ª Prova Interregionale GPG di Eboli, dove i giovani atleti dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria hanno combattuto fino all’ultima stoccata, dimostrando impegno, passione e spirito di squadra. Tra tutti spicca Greta Azzarà che conquista un ottimo 8° posto nella complessa categoria Ragazze/Allieve confermando la crescita costante e la solidità del lavoro portato avanti dall’Accademia della Scherma Reggio Calabria. Ma le emozioni non finiscono qui.

“A Barcellona, nella gara di Coppa del Mondo satellite, la portabandiera Anna Bentivogli ha nuovamente rappresentato l’Accademia con orgoglio, dopo l’esperienza di Dublino. Anna ha affrontato atlete di altissimo livello e tra campionesse olimpiche e mondiali, è riuscita a superare la fase a gironi con una grinta determinazione fuori dal comune e cedendo solo nella fase delle dirette. Una prova di forza di carattere e crescita sportiva che rende tutti noi immensamente orgogliosi.

Dietro questi risultati c’è il lavoro instancabile di un grande staff tecnico e dirigenziale composto da Alessandro Arnò, Vincenzo Cordova, Claudio Romeo Claudio e Andrea Bellesso che, ogni giorno, mettono passione, competenza e cuore in pedana e fuori“, rende noto l’Accademia della Scherma Reggio Calabria.