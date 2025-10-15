Da domani al via lo show del “Messina Street Food Fest” 2025 | INFO

Lo show dell’enogastronomia e dell’intrattenimento si svolgerà da domani, 16 ottobre, a domenica 19, a piazza Cairoli. Il taglio del nastro è previsto alle 18.15 con il sindaco di Messina, Federico Basile, l’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella e altre autorità. Il Messina Street Food Fest 2025 è patrocinato da: Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di commercio di Messina, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral città metropolitana di Messina, Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Orari di apertura della manifestazione: Giovedì 16 dalle 18.00 all’1.00, venerdì 17 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 18 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 19 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.