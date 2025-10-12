Da Amantea a Pizzo con la bici: un modo per stare insieme tra amici tra natura, sport e salute | VIDEO

Una domenica a pedalare sulle strade della Calabria. Un gruppo di amici si è recato da Amantea a Pizzo: “è un modo per stare insieme tra natura, sport e salute”, afferma un ciclista ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “Qui veniamo diverse volte all’anno, degustiamo il tartufo di Pizzo ed un buon caffè. Non c’è cosa piu bella che pedalare sulle nostre strade, ci sono posti bellissimi”, rimarca un ciclista.

“Quanto ci mettiamo a venire a Pizzo e tornare a casa? In totale sono 120 chilometri, al ritorno ci metteremo oltre due ore“, conclude l’appassionato di ciclismo.