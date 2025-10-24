Curve più vicine, hotel, teatro e area verde: presentato il nuovo progetto dello stadio “Marulla” a Cosenza. Come sarà

Due giorni fa a Catanzaro, oggi a Cosenza. Un’altra città calabrese, infatti, ha presentato il progetto per la riqualificazione dello stadio. Dal “Ceravolo” al “San Vito-Gigi Marulla”. Nella giornata odierna, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, è stato presentato il il concept del nuovo stadio. Nel corso della conferenza stampa – presieduta dal Sindaco Franz Caruso, dall’Assessore ai Lavori pubblici di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli, dall’architetto Riccardo Cefarelli di “Gau Arena”, dalla società di ingegneria che ha redatto il Progetto di Fattibilità tecnico-economica del concept del nuovo stadio e dal Dirigente del Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza, Salvatore Modesto – sono state illustrate tutte le varie fasi progettuali.

L’obiettivo è far sì che, oltre a rappresentare il teatro per le partite interne del Cosenza, l’impianto possa rappresentare il volano di sviluppo per il comparto urbano dell’area di via degli Stadi, quindi tutta quella esterna allo stadio. Inoltre, il San Vito dovrà anche essere un contenitore di attività e di servizi per tutta la città di Cosenza.

Tra i primi obiettivi, sicuramente quello di avvicinare le due Curve, fase che rientra nel finanziamento CIPESS di 7 milioni e 200 mila euro. Lo stadio, obsoleto e con gli spalti lontani del terreno di gioco, permetterà una maggiore “vivibilità”, all’inglese, con i tifosi più vicini al campo. Si inizierà al termine di questa stagione e si procederà per fasi. La prima è sicuramente questa, quella di avvicinare le due curve, e sarà completata entro due anni, a cavallo tra i due campionati.

Successivamente si interverrà con parchi, attività, parcheggi e riqualificazione esterna, con l’area verde “Lupo Village”. E anche un teatro culturale, un parco commerciale e un hotel. Il progetto prevede la copertura totale dell’impianto, sfruttando l’energia con i pannelli solari. I 7,2 milioni del Cipess non saranno i soli. Si tratta, infatti, solo di una primissima parte di finanziamento. La restante sarà recuperata da ulteriori risorse pubbliche e da eventuali investimenti di privati.

Le parole del Sindaco Caruso

“Il nuovo Stadio San Vito-Gigi Marulla sarà il cuore di un progetto di straordinario pregio che trasformerà l’intera area di via degli Stadi, rendendola moderna, efficiente e connessa al resto della città. Non solo calcio, ma un luogo vivo 365 giorni l’anno, con hotel, centro commerciale, aree di ristorazione e nuovi servizi che porteranno benefici concreti a Cosenza e al territorio. Entro due anni interverremo sulle curve, primo passo verso la realizzazione del nuovo impianto e delle opere connesse” ha detto il Sindaco Caruso. A corredo dell’articolo alcune immagini del progetto.