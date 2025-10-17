Cultura, storia, identità: presentata a Reggio Calabria la 4ª edizione di Bergarè. Artisti, mostre, show cooking e non solo: il programma

Questa mattina, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della IV edizione di Bergarè, progetto dedicato alla promozione del Bergamotto di Reggio Calabria. Il tema dell’edizione di quest’anno, “Oltre l’essenza: saperi, sapori e applicazioni del Bergamotto di Reggio Calabria”, pone al centro l’uso del frutto fresco e la sua straordinaria versatilità, con l’obiettivo di costruire percorsi esperienziali legati al consumo consapevole e creativo del bergamotto. Bergarè è un evento ormai storico, tradizionale e consolidato nella città dello Stretto, che ha – nel bergamotto – uno dei suoi prodotti identitari. E l’evento, in questo senso, rientra tra quelli che hanno l’obiettivo di promuoverlo al di fuori dei confini locali e non solo.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il programma della kermesse, che si terrà dal 23 al 26 ottobre al Castello Aragonese. L’obiettivo degli organizzatori, rimarcato in conferenza stampa dal presidente Tramontana, è “superare la visione del Bergamotto visto solo come essenza di profumi, per raccontarne la versatilità come frutto fresco e le sue applicazioni trasversali, dalla gastronomia alla liquoristica, dalla cosmesi naturale alla medicina tradizionale”. Tra le iniziative del ricco programma dell’evento ci sono la mostra-mercato “Il Villaggio di Bergarè”, i sapori tradizionali e innovativi proposti da chef e imprese locali con “Bergarè Street Food”, e poi show cooking, workshop, giornate di studio e divulgazione scientifica, performance artistiche e musicali.

Tramontana anticipa alcuni dettagli dell’evento

A margine della conferenza stampa, Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha anticipato alcuni temi dell’evento: “Bergarè è un grande contenitore attraverso il quale la Camera di Commercio vuole raccontare tutta la filiera bergamotticola. L’evento ospiterà più di 100 aziende del territorio e quest’anno il tema è l’utilizzo del bergamotto come frutto fresco. L’evento si terrà dal 23 al 26 ottobre, al Castello Aragonese. Sarà un evento con – all’interno – altrettanti eventi: show cooking, street food, la mostra mercato, con 40 aziende del territorio che esporranno prodotti. Poi ci saranno buyer da Polonia e Germania, e ancora 15 operatori turistici polacchi. Poi la mostra dell’Accademia di Belle Arti e anche un evento scientifico. Ci saranno artisti, comici di fama nazionale provenienti anche da Zelig e non solo”.

Bergarè 2025, Brunetti: “evento che dà risalto nazionale a un’eccellenza del territorio”

In conferenza stampa, spazio anche alle parole del vicesindaco Paolo Brunetti, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale. “Il successo riscosso nelle precedenti edizioni spinge le istituzioni a sostenerlo ancora una volta e con sempre maggiore convinzione perché si tratta di un evento che non è fine a se stesso ma che ha dato e continua a dare un risalto nazionale al Bergamotto. Quest’anno – ha aggiunto il vicesindaco – Bergarè è ancora più interessante perché si approfondiranno tutte le possibili fasi e modalità di utilizzo di un prodotto identitario che questo territorio è in grado non solo di coltivare, ma anche di trasformare rendendolo un’eccellenza della Calabria e dell’Italia”.

In conclusione il vicesindaco Brunetti ha ringraziato il presidente della Camera di Commercio reggina e tutte le associazioni di categoria coinvolte in questo percorso di valorizzazione del territorio, osservando che “l’impegno che le istituzioni, al di là del colore politico delle Amministrazioni, devono avere verso la città è di far emergere il bello, senza mai nascondere i problemi sotto il tappeto ma mostrando al mondo le potenzialità e i punti di forza del territorio”.