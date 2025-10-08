CSV Calabria Centro e ULEPE Crotone promuovono il ruolo del volontariato nell’esecuzione penale esterna

Il CSV Calabria Centro e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, in attuazione del protocollo nazionale tra il Ministero della Giustizia e CSVnet, hanno stabilito di avviare una co-progettazione stabile di percorsi di reinserimento sociale rivolti a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o sanzioni di comunità. In questa cornice è stato organizzato un ciclo di incontri informativi per promuovere il ruolo del Volontariato nell’esecuzione penale esterna. Gli incontri rappresentano una importante opportunità per tutti gli enti del terzo settore interessati a contribuire a valorizzare le risorse della società civile e promuovere azioni di giustizia riparativa.

Gli incontri sono strutturati secondo il seguente programma:

MARTEDI’ 21 OTTOBRE ORE 15.00-17.00 “Kick-off meeting”: incontro iniziale di presentazione e condivisione delle aspettative dei partecipanti.

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE 15.00-17.00“ L’importanza del volontariato nell’esecuzione penale esterna”: illustrazione del funzionamento dell’ULEPE e del ruolo che assumono le azioni solidaristiche nell’ambito del programma di trattamento.

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE 15.00-17.00 “Co-costruzione di percorsi volti alla definizione di servizi in cui coinvolgere i soggetti destinatari di forme di probation giudiziaria”: come favorire il re-inserimento dei soggetti dell’area penale esterna con il coinvolgimento della comunità e degli enti di TS pianificando azioni volte all’emancipazione da condotte antigiuridiche.

Tutti gli Enti del terzo settore interessati dovranno comunicare l’intenzione di partecipare entro il prossimo 19 ottobre inviando apposita mail al seguente indirizzo di posta elettronica info@csvcalabriacentro.it oppure contattando la sede territoriale di Crotone al seguente numero telefonico 096226443 negli orari di apertura al pubblico, avendo cura di indicare i nominativi dei partecipanti.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’ULEPE di Crotone, in Loc. Passovecchio, II traversa 1 c/o Casa Circondariale di Crotone.