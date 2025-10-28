Crotone, terremoto al Comune: il Sindaco Vincenzo Voce si è dimesso! Ha aggredito un Consigliere “con calci e pugni”

Vincenzo Voce si è dimesso dalla carica di Sindaco di Crotone. E’ lui stesso a comunicarlo, attraverso un comunicato stampa sul sito ufficiale. La decisione è scaturita in seguito alla denuncia di un Consigliere Comunale, Ioppoli, il quale ha affermato di essere stato aggredito (“preso a calci e pugni, per la precisione”) dal primo cittadino nel corso di una riunione istituzionale.

L’annuncio

Così ha scritto Vincenzo Voce: “non è mia intenzione alimentare polemiche dopo quanto accaduto ieri sera né cercare giustificazioni di sorta. Esprimo pubblicamente le mie più sincere scuse al consigliere Ioppoli e alla città. Ma quando solo le parole non bastano occorre il gesto. Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale. Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni. Auspico che questo gesto restituisca un clima di serenità politico – amministrativa di cui la città in questo delicato momento ha bisogno”