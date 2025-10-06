Crosetto elogia Occhiuto: “è stato attaccato dalla magistratura, ma anziché farsi rosolare ha stravinto”

“Il mio amico Roberto Occhiuto è stato attaccato dalla magistratura, ma ha reagito nel modo più giusto, sereno, corretto. Non ha accettato di farsi rosolare, mese dopo mese, da fughe di notizie, illazioni, attacchi. Si è presentato, davanti agli elettori della sua Calabria, chiedendo a loro il giudizio sul suo operato e sulla fiducia che loro avevano in lui. Ed ha stravinto. Buon lavoro, Roberto”. E’ quanto scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, congratulandosi con Roberto Occhiuto per la rielezione alla presidenza della regione Calabria.