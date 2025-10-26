Crisi (bianco) nera. Juventus ko anche contro la Lazio: 8 gare di buio e Tudor è sul baratro

Un gol di Basic al 9′ minuto decide Lazio-Juventus, posticipo dell’8ª Giornata di Serie A. Di questi tempi, è quanto basta. Dalle parti di Torino è ufficialmente crisi bianco-nera, seppur il bianco sia particolarmente sbiadito. Sono 8 le gare trascorse senza vittoria. L’ultima, ironia della sorte, è arrivata con quel clamoroso 4-3 sull’Inter che sembrava poter lanciare i bianconeri ma che ha, praticamente, aperto il filotto dei nerazzurri.

Per Yildiz e compagni solo bocconi amari e musi lunghi. Sono arrivati i pareggi contro Dortmund e Villarreal in Champions, e anche il ko di Madrid; mentre in campionato le X con Verona, Atalanta e Milan, il ko contro il Como e quello di questa sera contro la Lazio. Tre punti in 5 partite, la stessa media di Pisa e Verona, fanno peggio solo Fiorentina (2 punti) e Genoa (1 punto) che se il campionato finisse oggi sarebbero retrocesse (proprio insieme al Pisa e con il Verona prima delle salve, giusto per dare un’idea).

Pagherà Tudor? Probabile. La società ne ha rinnovato la fiducia nelle scorse settimane ma l’allenatore croato sembra aver imboccato la via della solitudine che porta all’esonero, modello dead man walking. È questione di tempo, ore, forse giorni, riflessioni. Il distacco dalla vetta occupata da Napoli e Roma è di soli 6 punti, serve una sterzata. Arriverà, forse, dopo un capolinea.